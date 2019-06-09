Дзагоева захотели в Мексике

Мексиканский «Тигрес» близок к покупке полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева. Об этом сообщает El Universal.

Отмечается, что российский игрок может присоединиться к клубу на правах свободного агента: его контракт с армейцами истекает 1 июля 2019 года. Детали возможного соглашения не разглашаются.

В настоящий момент Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена. Травму он получил в феврале.

Дзагоев выступает в ЦСКА с 2008 года. Он трижды выигрывал чемпионат России, три раза становился обладателем национального кубка.

«Тигрес» — шестикратный чемпион Мексики.

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