Меган Маркл вернется к королевским традициям

Сын британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган будет крещен в той же часовне, что и его отец. Об этом пишет Daily Mail.

Церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзоре в июле, когда Арчи исполнится два месяца. Мальчик будет одет в точную копию старинного кружевного платья, которое королева Виктория использовала для крещения своего первенца. Одежду впервые использовали в 1841 году, с тех пор в ней крестили 62 королевских ребенка, в том числе и принца Гарри в 1984-м. Однако ныне оригинальное платье считается слишком непрочным, поэтому с 2018 года стали использовать его точную копию.

Издание отмечает, что несмотря на предыдущие нарушения парой множества королевских традиций, церемония должна пройти по устоявшимся обычаям. После нее состоится празднество, которое возглавят принц Чарльз и его жена Камилла. Также ожидается присутствие старшего брата Гарри принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кейт. При этом британская королева Елизавета II будет отсутствовать из-за других дел. Монарх ранее пропускала крещение третьего ребенка Уильяма, принца Луи.

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Daily Mail также пишет, что крещение станет, по сути, вторым появлением Арчи на публике после рождения. В первый раз его показали через два дня после появления на свет, затем в сети появлялась лишь фотография его ножек в День матери — снимком поделились на странице Гарри и Меган в Instagram.

Ранее сообщалось, что Меган и Гарри наняли для сына няню и потребовали от нее соблюдать секретность.

Первенец родился у принца Гарри и его супруги Меган Маркл 6 мая. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, а также отца — принца Гарри.

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