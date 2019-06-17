Наука и техника
 
Последние новости
Медведев поручил разобраться с ценами на бензин
Паук съел превосходящего его в размерах поссума
Украинец неделю побыл ополченцем и через пять лет попался
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Россия обвинила США в подготовке ядерных испытаний
Алибасова выписали из больницы
Онколог объяснил список регионов с наибольшей распространенностью рака
Карту московского метро превратили в наколку 
В России взлетели цены на бензин
Новости партнеров

Раскрыта новая тайна древнего разрушенного города

Перейти в «Мою Ленту»

Российские археологи продолжили раскопки в византийском городе Иерихоне, исследование которого началось в 2010-2013 годах. Специалисты обнаружили, что изучаемый участок cодержит несколько культурных слоев и, вероятно, был заселен раньше, чем предполагалось. Об этом сообщается в пресс-релизе Института археологии РАН, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Мы вернулись к полномасштабным археологическим работам в Иерихоне и обнаружили, что перед нами — многослойный памятник достаточно сложной структуры», — говорит Леонид Беляев, руководитель Иерихонской экспедиции. Результаты раскопок 2019 года показали, что участок, на котором расположен Музейно-парковый комплекс, представляет собой комплекс, самые ранние слои которого, предположительно, относятся к римской эпохе.

Археологи впервые полностью раскрыли всю площадь раскопа, изучив два историко-культурных комплекса: жилой и производственный. В последнем археологи обнаружили систему цистерн и водоводов, а также ямы для мусора. Здесь производили керамику и, возможно, плавили металл. Была собрана большая коллекция средневековой керамики, стеклянных изделий и сосудов.

Иерихоном называют древний город, руины которого находятся в современном палестинском городе с таким же названием. Люди начали жить на этой территории еще в восьмом тысячелетии до нашей эры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Найдены искусственные острова древнее Стоунхенджа
Найдены древние артефакты со следами наркотиков
Найдено возможное место хранения Янтарной комнаты
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0716 июня

Взрывной характер

Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации. Ее уничтожит вспышка на Солнце
11:44Сегодня

Открыта вечно существующая форма материи

18:4212 июня

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины

10:39Сегодня

Найден способ избежать преждевременного отказа сердца

Наука и техника00:01 6 июня

Спускают на землю

США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
15:11 9 июня

Секретный сверхэкономичный самолет подготовили к первому полету

12:58Сегодня

Получено средство против смертельной болезни мозга

06:53Сегодня

В Сирии испытали «Ночной суперохотник»

Наука и техника00:0112 июня

Стыд и футбол

Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
16:46 8 июня

Робота «Федора» уменьшили перед полетом на МКС

07:32Сегодня

Назван опасный для жизни признак

14:5216 июня

Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео

Россия
«Дешевле новых родить»
Почему жизнь, здоровье и свобода россиян стоят так мало
«Целую неделю хоронили школьников»
 
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Онколог объяснил список регионов с наибольшей распространенностью рака
Россияне поддержали работающих подростков
Российскую учительницу наказали за избиение ученика
Все материалы
Мир
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Иран максимально обогатит уран
Офицера разведки Бельгии уволили за связи с российским олигархом
Иранцы помогли боевикам запустить ракету и погибли
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
«Влечение между мужчинами считалось нормальным»
 
Определено расположение американских войск в Польше
Все материалы
Бывший СССР
Китайский конь
Литва решила угодить США и ввязалась в торговую войну. Это может дорого ей обойтись
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Украинец неделю побыл ополченцем и через пять лет попался
Молдавский олигарх рассказал о причинах бегства из страны
Украинский премьер пожаловался на враждебную систему Порошенко
Двум активисткам Pussy Riot запретили въезд в Белоруссию
В команде Зеленского рассказали о будущем администрации президента
Все материалы
Экономика
Торг неуместен
Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
Названы самые привлекательные регионы для семейной жизни
Медведев поручил разобраться с ценами на бензин
С больной головы на здоровую
Кто заплатит за ошибки «Транснефти»?
«Мосфильм» арендовал землю за несуществующие деньги
Биткоин установил годовой рекорд
Черный закат
Эти компании нашли особый способ заработать на нефти. Но прогадали
Все материалы
Силовые структуры
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Охотившийся на пассажиров электричек отравитель умер в СИЗО
Российского полицейского обвинили в домогательствах к девушкам-подчиненным
Дело об убийстве в массовой драке под Пензой передали в центральный аппарат СК
Инспектор ДПС покончил с собой во время дежурства
Все материалы
Наука и техника
Взрывной характер
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации. Ее уничтожит вспышка на Солнце
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Открыта вечно существующая форма материи
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Найден способ избежать преждевременного отказа сердца
Получено средство против смертельной болезни мозга
Все материалы
Спорт
Лайес Абдуллаева«Над нами издевались, как над рабами»
Африканские спортсмены покидают родину ради лучшей жизни. И жалеют об этом
В «Реале» началась забастовка
Футболисты двух команд забили 39 голов во время одного матча
Российский бегун показал «эпичный фотофиниш» после победы в падении
ПСЖ решил расстаться с Неймаром
Российский бегун был сбит соперником и в падении выиграл забег
Стадион чемпионата мира в России затопило
Все материалы
Культура
МадоннаГлавная музыка месяца
Бытовые радости, природные катаклизмы и все еще великая Мадонна
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
«Я твой демон — твоя любимая тема»
 
Алибасова выписали из больницы
Железного человека из «Мстителей» захотели превратить в женщину
Сын Бари Алибасова прокомментировал информацию о переводе отца из реанимации
Ирина Горбачева раскритиковала «Кинотавр»
Все материалы
Интернет и СМИ
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Илон Маск решил уйти из Twitter
«Бургер Кинг» решили наказать за призыв «раскурячить»
Фейки о конфликте с цыганами в Чемодановке удалили из сети
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Все материалы
Ценности
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Любимый дешевый бренд россиян вновь насмешил сеть нелепым купальником
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
Взрослым россиянам помогут найти профессию мечты
Мошенник притворялся Джорджем Клуни и был арестован
Все материалы
Путешествия
Своим путем
Фотограф отправился на Северный Кавказ и показал его сердце и душу
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Земная красота
Самые необычные уголки планеты глазами прославленных фотографов
Россиянин наплевал на штормовое предупреждение в Таиланде и утонул
Москвичам предложили ночевать в палатке
Граната парализовала работу аэропорта
Турист прыгнул с балкона и захотел нажиться на сломанных ребрах
Все материалы
Из жизни
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Бесстрашный детеныш носорога попытался защитить мать от браконьеров
Фокусник попытался повторить трюк Гудини и пропал
Мужчина по ошибке купил вместо дома кусок газона за тысячи долларов
Голодная акула напала на ребенка
Все материалы
Этому автомобилю 31 год. А на вид — не больше 20
Забытые концепты: Pontiac Pursuit
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Названы все цены на Renault Arkana
Раскрыт интерьер четырехдверной «восьмерки» BMW
Названа дата премьеры нового кроссовера Kia для России
Все материалы
Дом
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
В Москве подорожали дешевые квартиры
Белорусы удивили квартирой с десятком фортепиано
Названа главная опасность квартир-студий
Названы самые популярные города России для временного проживания
Все материалы