Раскрыта новая тайна древнего разрушенного города

Российские археологи продолжили раскопки в византийском городе Иерихоне, исследование которого началось в 2010-2013 годах. Специалисты обнаружили, что изучаемый участок cодержит несколько культурных слоев и, вероятно, был заселен раньше, чем предполагалось. Об этом сообщается в пресс-релизе Института археологии РАН, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Мы вернулись к полномасштабным археологическим работам в Иерихоне и обнаружили, что перед нами — многослойный памятник достаточно сложной структуры», — говорит Леонид Беляев, руководитель Иерихонской экспедиции. Результаты раскопок 2019 года показали, что участок, на котором расположен Музейно-парковый комплекс, представляет собой комплекс, самые ранние слои которого, предположительно, относятся к римской эпохе.

Археологи впервые полностью раскрыли всю площадь раскопа, изучив два историко-культурных комплекса: жилой и производственный. В последнем археологи обнаружили систему цистерн и водоводов, а также ямы для мусора. Здесь производили керамику и, возможно, плавили металл. Была собрана большая коллекция средневековой керамики, стеклянных изделий и сосудов.

Иерихоном называют древний город, руины которого находятся в современном палестинском городе с таким же названием. Люди начали жить на этой территории еще в восьмом тысячелетии до нашей эры.

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