В Казани прошел этап чемпионата мира по авиагонкам

В Казани завершился этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Победителем российского этапа стал японский пилот Есихидэ Муроя. Ему удалось выиграть две первых гонки сезона. Помимо японца это удалось только британскому пилоту Полу Боному. Муроя лидирует в общем зачете турнира, имея в своем активе 53 очка.

«У нас с самого начала этапа были прекрасные ощущения. Сегодня поменялось направление ветра, поэтому было очень сложно найти верную траекторию, но мой тактик Бен мне с этим помог», — заявил Муроя после гонки.

Этап в Казани посетили 80 000 человек. В рамках чемпионата мира пройдет еще два этапа.

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