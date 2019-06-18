Частников решили лишить права размещать камеры для фиксации нарушений ПДД

В Госдуме готовят пакет поправок, которые лишат частников права размещать камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает «Интерфакс».

«Наша задача убрать частников. Я называю это "аренда государственной власти". Ну как можно арендовать камеру, использовать для заработка? Приборы, не соответствующие техническим нормам, искажают данные», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков.

По его словам, неправильная установка камеры способна показать превышение скорости на семь километров в час. «Ну, куда это годится! Таким образом ненарушитель делается нарушителем», — подчеркнул парламентарий.

Он обратил внимание, что во вторник в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает регулировать порядок установки и использования специальных технических средств для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. По словам Лысакова, который является одним из авторов инициативы, в ней уже отражена часть предложений по изменению законодательства в этой сфере.

В мае сообщалось, что законность установки частных камер видеофиксации нарушений ПДД на дорогах проверит Генпрокуратура России. В ведомстве считают, что неправильная эксплуатация фоторадарных комплексов частными организациями часто ведет к ошибкам в их работе и необоснованным штрафам для водителей.

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