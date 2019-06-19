Футболист Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Кириллом. Об этом агентству РИА Новости рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, эта просьба не противоречит закону. Известна практика, по которой родственников могут поместить не просто в одну колонию, но даже и в один отряд, добавил правозащитник.

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18 июня стало известно, что Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей. В настоящее время Федеральная служба исполнения наказаний ждет документы из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу. По словам начальника управления ФСИН по Москве Сергея Мороза, колония будет определена после получения документов, также, по его словам, пока нельзя сказать, будут ли осужденные отбывать наказание в одном месте.

13 июня Московский городской суд пересмотрел решение Пресненского суда по делу в отношении Кокорина и Мамаева. В новом приговоре, который изменен в части квалификации действий осужденных, сохранены прежние сроки наказания обоим футболистам.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

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