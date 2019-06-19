Звезда «Игры престолов» раскрыла подробности беременности своей героини

Актриса Лена Хиди, исполнившая роль Серсеи Ланнистер в «Игре престолов», рассказала о вырезанной из сериала сцене, посвященной беременности ее героини. Видео с признанием артистки опубликовано в ее Twitter-аккаунте.

Во время выступления на фестивале ComicCon в Мюнхене артистка заявила: «Мы сняли эпизод, который так и не вошел в седьмой сезон, в нем [в эпизоде] я теряла ребенка». «Это был действительно тяжелый, но важный момент для Серсеи», — добавила Хиди, отметив, что ей хочется поделиться этим обстоятельством со зрителями, так как, по ее мнению, это раскрывает ее персонаж с новой стороны.

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Ранее в апреле Хиди и другие актеры, снявшиеся в сериале, ответили на вопросы фанатов «Игры престолов» по горячей линии. Вопрос к исполнительнице роли Серсеи не касался сюжета фантастической эпопеи, но относился к ее персонажу. Позвонившая девушка хотела знать, что делать, если она влюбилась в брата, на что Хиди ответила: «Это незаконно и аморально». Однако затем добавила: «С другой стороны, если он сексуальный — попробуй».

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