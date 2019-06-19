Культура
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Бывший президент УЕФА Платини освобожден
Алибасов дал первое интервью после отравления
90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы
В Лондоне зарезали россиянина
Найдено способное бороться с гепатитом C растение
Подросток спас семилетнего мальчика из пасти леопарда
Меркель назвала условие снятия санкций с России
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
Новости партнеров

Новым «Простоквашино» заинтересовались за рубежом

Перейти в «Мою Ленту»

Российским мультсериалом «Простоквашино» заинтересовались зарубежные телеканалы. Об этом агентству РИА Новости рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Простоквашино» был представлен в адаптированном английском варианте во время Международного фестиваля анимационных фильмов во французском Анси. «Большой интерес проявили телеканалы и цифровые площадки из Германии, Италии, Швеции, Финляндии, Китая и Кореи», — заявила Слащева. Она добавила, что студия планирует начать коммерческие переговоры после завершения работы над первым сезоном.

В апреле писатель Эдуард Успенский обратился в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату из-за выхода новых серий мультсериала «Простоквашино». Он был недоволен тем, что новая серия представляла собой «грубую переработку произведений, содержит заимствования сцен, текстов и созданных персонажей». 14 августа писатель умер.

18 января российский мультсериал «Маша и Медведь» вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Эпизод «Маша плюс каша» побил мировой рекорд по количеству просмотров видео на YouTube. Ролик посмотрели 3,4 миллиарда пользователей. Эта серия стала единственным мультфильмом, которому удалось войти в пятерку самого популярного контента на YouTube.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне выбрали лучший мультфильм
Спустя 40 лет у почтальона Печкина появится женщина
Умер Эдуард Успенский
Другие материалы рубрики
Культура00:03 9 июня

Неубиваемые

Эти изобретения принесли СССР миллионы, но их создатели ютились в коммуналках
20:5418 июня

Актер из «Воздушной тюрьмы» разозлил подписчиков антисемитским твитом

16:3016 июня

Галину Волчек госпитализировали

17:0518 июня

Лазарев отреагировал на слухи о себе гадящими собаками

Культура00:0714 июня
Thris Tian

«Российская музыка — это всегда вызов»

Основатель культового Boiler Room о рейвах на складах и «золотой лихорадке» в электронике
13:0416 июня

Шахтер из сериала «Чернобыль» рассказал о смерти дяди из-за аварии на АЭС

03:31Сегодня

Алибасов дал первое интервью после отравления

14:3318 июня

Алибасов отверг версию о своем отравлении

Культура00:0115 июня
Лора Дерн

«Женщины часто чувствуют себя на обочине»

Муза Дэвида Линча о возвращении главного женского сериала современности
18:2018 июня

Фанатов «Игры престолов» возмутила победа «Капитана Марвел» на премии MTV

11:5618 июня

В США произошло вооруженное нападение на дружившего с убитым XXXTentacion рэпера

17:0715 июня

Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца

Россия
«Уйти можно либо вперед ногами, либо в тюрьму»
За что в России наказывают чиновников и почему это происходит все чаще?
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
«Я не предполагала, что сын может так кричать»
Вову Лыткина спасет операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь
Отбившаяся от насильника россиянка запустила флешмоб ради спасения от тюрьмы
Москва определила срок перехода на раздельный сбор мусора
В России задумались о ревизии правил дорожного движения
Беглов получил единую карту петербуржца
Все материалы
Мир
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Украину призвали покупать оружие у США
На Фамагусте решили открыть для поселения город-призрак
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
Лидер Колумбии рассказал о страхе Мадуро
У Пентагона сменится глава
Все материалы
Бывший СССР
Цена стабильности
Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
В Киеве назвали способ избавиться от коррупции
Зеленского осудили за равнодушие к Меркель
На Украине рассказали о неостановимых выборах в Раду
В борьбе за Донбасс применят «информационное оружие»
Все материалы
Экономика
Завод редких металлов Редкий козырь
Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США. И готов его применить
В России заработает второй аналог Стокгольмского арбитража
Торг неуместен
Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
Названы регионы России с самыми большими пенсиями
Сдающих жилье туристам россиян обложат новым налогом
Кудрин объяснился за слова о социальном взрыве
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Все материалы
Силовые структуры
Главный врач патологоанатомического бюро Волгоградской области Вадим Колченко«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
МВД решило наказывать за провокации при расследовании наркопреступлений
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Сына экс-хоккеиста сборной России задержали после нападения на семью и отпустили
Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы
Все материалы
Наука и техника
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Взрывной характер
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации. Ее уничтожит вспышка на Солнце
НАСА указало на ненадежность «Роскосмоса»
90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы
«Роскосмос» назвал «нетрадиционных партнеров» вместо США и Европы
Найдено способное бороться с гепатитом C растение
Все материалы
Спорт
Мишель ПлатиниМишеля Платини доставили на допрос
Бывшего президента УЕФА подозревают в получении взятки за выбор страны-хозяйки ЧМ-2022
Теннисисты прервали матч и внезапно перешли на футбол
Бывший президент УЕФА Платини освобожден
Шарапова выиграла первый матч после возвращения на корт
Адвокат Мишеля Платини описал его допрос
Владельца «Краснодара» обвинили в предательстве Мамаева
Кокорина и Мамаева этапируют поездом
Все материалы
Культура
Бордели и модели
Этот знаменитый фотограф снимал парижских проституток и звезд высокой моды
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
МадоннаГлавная музыка месяца
Бытовые радости, природные катаклизмы и все еще великая Мадонна
Актер из «Воздушной тюрьмы» разозлил подписчиков антисемитским твитом
Новым «Простоквашино» заинтересовались за рубежом
Лазарев отреагировал на слухи о себе гадящими собаками
Алибасов дал первое интервью после отравления
Все материалы
Интернет и СМИ
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Петросян огрызнулся в ответ на нападки хейтеров
На Западе восхитились красотой россиянок
Внутренний голос Познера побоялся задать вопрос Кадырову
Познер назвал способ спасти Россию
Все материалы
Ценности
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Скрытая камера в женской примерочной магазина одежды разъярила покупательницу
В наряде Кейт Миддлтон углядели влияние свекрови
Все материалы
Путешествия
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Партнерский материал
Язык до Лондона доведет
За границей сложно без знания английского. Как быстро его подтянуть
Слова Киркорова о жесткой посадке опровергли
Снятое из иллюминатора самолета извержение вулкана поразило пользователей сети
Муравьи заполонили самолет и искусали пассажиров во время рейса
Самолет с Киркоровым на борту ударился о взлетно-посадочную полосу
Все материалы
Из жизни
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Подросток упал головой на нож и выжил
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Миллионера с 60-метровым бункером от бомб КНДР посадили за убийство
Подросток спас семилетнего мальчика из пасти леопарда
Все материалы
Автомобили для Бэтмена
Семь вариантов Бэтмобиля и одна машина для Джокера
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Lexus впервые за пять лет обновил внедорожник GX
Названы цены на обновленный Subaru Outback для России
Ferrari 599 выставили на продажу по цене «Жигулей»
Все материалы
Дом
«Женщину без мужчины почти не рассматриваю»
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Участки россиян захотели изымать за нарушения пожарной безопасности
Названы «земельные короли» России
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Россиянин приютил десять тысяч приезжих и попался
Все материалы