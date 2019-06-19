Новым «Простоквашино» заинтересовались за рубежом

Российским мультсериалом «Простоквашино» заинтересовались зарубежные телеканалы. Об этом агентству РИА Новости рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Простоквашино» был представлен в адаптированном английском варианте во время Международного фестиваля анимационных фильмов во французском Анси. «Большой интерес проявили телеканалы и цифровые площадки из Германии, Италии, Швеции, Финляндии, Китая и Кореи», — заявила Слащева. Она добавила, что студия планирует начать коммерческие переговоры после завершения работы над первым сезоном.

В апреле писатель Эдуард Успенский обратился в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату из-за выхода новых серий мультсериала «Простоквашино». Он был недоволен тем, что новая серия представляла собой «грубую переработку произведений, содержит заимствования сцен, текстов и созданных персонажей». 14 августа писатель умер.

18 января российский мультсериал «Маша и Медведь» вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Эпизод «Маша плюс каша» побил мировой рекорд по количеству просмотров видео на YouTube. Ролик посмотрели 3,4 миллиарда пользователей. Эта серия стала единственным мультфильмом, которому удалось войти в пятерку самого популярного контента на YouTube.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!