Футболисты вызвали проституток после разгромного поражения и поплатились

Трое футболистов сборной Никарагуа были исключены из состава команды и отстранены от участия в Кубке КОНКАКАФ за нарушение дисциплины. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

16 июня сборная Никарагуа проиграла Коста-Рике в стартовом матче турнира со счетом 0:4. Через четыре часа после окончания встречи футболисты Марлон Лопес Морено, Карлос Монтенегро и Карлос Чаваррия привели проституток в отель, где проживает сборная.

Главный тренер сборной Генри Дуарте рассказал, что в два часа ночи его разбудила служба безопасности. Он зашел в номер к одному из футболистов и увидел обнаженную девушку, выходящую из душа. Тренер сказал, чтобы игрок разобрался со своими делами и покинул расположение команды. Та же участь постигла и двух других футболистов.

Кубок КОНКАКАФ — футбольный турнир для стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна. Он проходит с 15 июня по 7 июля 2019 года в США, Коста-Рике и на Ямайке. Сборная Никарагуа продолжит выступление на турнире с 20 игроками.

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