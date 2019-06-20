Зеленского раскритиковали за провальную поездку в Европу

Украинский политик и лидер платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что прошедшее 17-18 июня европейское турне президента Украины Владимира Зеленского оказалось провальным. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne, запись которого доступна на YouTube .

По словам Спивака, о неудаче этой поездки свидетельствуют разногласия Зеленского с европейскими лидерами, которые дали ему понять, что сотрудничество стран Европы с Россией будет возобновлено. Политик отметил, что президента Украины должны окружить опытные политики и дипломаты, которые объяснят ему, что в случае, если Европа «отвернется» от Украины, она останется «один на один с Россией».

Спивак считает, что из-за меняющихся европейских политических трендов должна измениться и украинская внешняя политика.

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17 июня Зеленский посетил Париж, где провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а на следующий день отправился в Берлин, где пообщался с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.

В ходе этих визитов президент Украины сделал ряд заявлений относительно будущей судьбы Донбасса и взаимоотношений с Россией. В частности, он говорил, что Киев не готов вести диалог с «сепаратистами», несмотря на решение продолжать переговоры в минском формате. Кроме того, глава украинского государства предложил провести обмен пленными, чтобы продемонстрировать стремление участников конфликта к деэскалации, и попросил страны Европы отстроить Донбасс заново.

Несмотря на солидарность европейских лидеров с Украиной, в отдельных моментах Зеленский не смог прийти к общей позиции с коллегами из Франции и Германии. Так, в Париже Макрон и Зеленский разошлись во взглядах на членство России в Парламентской ассамблее Совета Европы, а в Берлине украинский президент был вынужден констатировать, что позиция его страны и ФРГ по строительству «Северного потока-2» остаются диаметрально противоположными.

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