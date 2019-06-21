Группа «Космос на потолке» выпустила клип на песню «Балкон»

Московская группа «Космос на потолке» выложила в сеть музыкальное видео на композицию «Балкон». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива.

Режиссером выступила Екатерина Утенышева, ранее снимавшая клипы для группы «Ада».

«Для меня это история про юных красивых людей, которые взаимодействуют с миром путем игры. Во многом это перекликается с песней. Чтобы снять клип, три дня у меня дома жила толпа людей, с утра до вечера все мокли под дождем и очень старались все сделать классно», — рассказала «Ленте.ру» вокалистка коллектива Виктория Фролова.

«Космос на потолке» — психоделик-дрим-поп группа из Москвы. Осенью 2018 года коллектив выпустил дебютную пластинку «Ледяные лимонады».

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