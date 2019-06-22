Футболист «Манчестер Юнайтед» вывел Чили в четвертьфинал Кубка Америки с травмой

Чилийский форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес отметился победным мячом в матче против Эквадора. Видео эпизода опубликовано в YouTube-канале TyC Sports.
Как сообщает Goal, Санчес повредил лодыжку еще в первом тайме. Футболист остался на поле и на 51-й минуте замкнул передачу партнера и сделал счет 2:1 в пользу Чили. Победа обеспечила чилийцам участие в четвертьфинале турнира. Команда возглавляет группу с шестью очками.
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