Бывшие посты ДПС сделают «островками безопасности»

МВД и Росавтодор готовятся перепрофилировать бывшие посты дорожно-патрульной службы (ДПС) в «островки безопасности», где водители смогут отдохнуть и, в случае необходимости, получить помощь врачей и полиции, сообщили ТАСС в министерстве.

«В указанных пунктах [ДПС] для выполнения служебных задач планируется периодическое присутствие медицинского персонала, работников МЧС и сотрудников полиции, а также будет предусмотрено наличие обустроенных помещений, где при необходимости будут размещены водители, пассажиры и транспортные средства, оказавшиеся в затруднительной ситуации», — сказали в ведомстве.

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Там же добавили, что схема размещения многофункциональных зон (МФЗ) дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования, предусматривающая «наличие отдельных зданий либо помещений с возможностью размещения в них сотрудников полиции, МЧС и медицинских работников», уже сформирована.

«Данные объекты должны будут обладать условиями, позволяющими специалистам при необходимости оперативно оказать первую помощь пострадавшим людям, составить необходимые материалы по оформлению ДТП, проверить общее состояние здоровья участников дорожного движения и эффективно выполнить иные возложенные задачи», — отметили в МВД.

В июне в Южно-Курильском районе Сахалинской области покончил с собой 44-летний инспектор ДПС — старший лейтенант полиции.

Согласно МВД, в России на начало года действуют 77 стационарных постов ДПС, из которых 59 расположены на дорогах федерального значения, а 18 — регионального.

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