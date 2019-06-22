Бывшая ученица Тутберидзе вспомнила о «некрасивом» уходе от тренера

Российская фигуристка Полина Цурская прокомментировала уход из группы российского тренера Этери Тутберидзе в мае 2018-го. Ее слова прозвучали в эфире телеканала «Дождь».

17-летняя спортсменка подчеркнула, что прекращение сотрудничества со специалистом никак не связано с уходом из группы другой россиянки Евгении Медведевой. Цурская мотивировала свое решение тем, что на занятиях у Тутберидзе была слишком высокая конкуренция. «Я теряла веру в себя. В группе очень много сильных девочек, которые учат новые прыжки, прогрессируют», — заявила она.

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Россиянка признала, что не удовлетворена тем, как ушла от Тутберидзе. «Это было, наверное, не очень красиво: я не подошла, не поблагодарила, не подарила цветы», — добавила Цурская.

31 мая Цурская заявила, что покидает спорт. Годом ранее она покинула группу Тутберидзе после того, как сотрудничество с тренером прекратила Медведева. Последняя отправилась в Канаду, где продолжила тренироваться под руководством местного специалиста Брайана Орсера.

Цурская становилась победительницей юношеских Олимпийских игр, финала юниорского Гран-при. Также Цурская трижды выигрывала финал Кубка России.

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