«Игру престолов» уличили в плагиате сцены из индийского сериала

Фанаты обнаружили сходство между эпизодами «Игры престолов» и индийского телевизионного сериала, рассказывающего про приключения Аладдина. Об этом сообщает журнал Esquire.

Далее следуют спойлеры к «Игре престолов».

В третьей серии восьмого сезона «Игры престолов» Арья Старк убивает предводителя армии белых ходоков Короля Ночи. Героиня прыгает на него с кинжалом в руке, однако тот хватает ее за шею. Задыхаясь, Арья роняет оружие в другую руку и вонзает его в живот злодея. Опубликованный в Instagram-аккаунте пользователя Jitha Lel отрывок из индийского шоу практически один в один повторяет этот момент.

Фото опубликовано @jithalel_official

Отмечается, что серия шоу про Аладдина вышла в середине 2018 года. Съемки финального эпизода «Игры престолов» проходили примерно в это же время.

Ранее в сети появилось шуточное видео, в котором один из главных героев сериала «Игра престолов» Джон Сноу извинился за восьмой сезон фантастической эпопеи. Создатели видео изменили фрагмент четвертой серии заключительного восьмого сезона. Вместо произнесения траурной речи Джон Сноу извинился перед зрителями. «Мне жаль, что вы потратили свое время на это. Мне жаль, что окончание "Остаться в живых" нас ничему не научило», — сказал он.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!