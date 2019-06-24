Власти открестились от использования энергоресурсов как рычагов давления

Россия не использовала энергоресурсы как рычаги экономического и политического давления, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует РИА Новости в понедельник, 24 июня.

«Россия никогда не использовала и не будет использовать свои энергетические ресурсы и возможности в качестве рычагов экономического или политического давления», — сказала она на открытии форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета в Санкт-Петербурге.

6 июня исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Россия остается одним из самых надежных участников мирового энергетического рынка, так как противостоит политике ограничений и неконкурентной борьбы.

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