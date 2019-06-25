Бой Поветкина сорвался

Российский тяжеловес Александр Поветкин не выступит в боксерском шоу в Саудовской Аравии. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает «Р-Спорт».

Менеджер промоутерской компании «Мир Бокса» Вадим Корнилов подтвердил, что бой с участием российского боксера сорвался. «Были нарушены договоренности. Сейчас рассматриваем другую дату боя в июле», — заявил Корнилов.

20 июня сообщалось, что 39-летний россиянин примет участие в боксерском вечере 12 июля в Саудовской Аравии. Планировалось, что Поветкин побьется в андеркарде боя с участием Амира Хана.

В последний раз Поветкин выступал в сентябре 2018-го. Россиянин был нокаутирован британским тяжеловесом Энтони Джошуа. Последний защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

В активе россиянина 34 победы и два поражения. Как любитель Поветкин стал олимпийским чемпионом в 2004 году в категории выше 91 килограмма.

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