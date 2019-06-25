Дроны парализовали работу аэропорта Сингапура

Ряд рейсов были задержаны или отменены в сингапурском аэропорту Чанги из-за появления дронов в полетной зоне. Об этом пишет Straits Times.

Работа воздушной гавани была парализована на час.

18 июня в Чанги произошел аналогичный инцидент. Тогда было задержано 37 рейсов. По законодательству Сингапура, нарушителям в случае поимки грозит до 12 месяцев тюрьмы или штрафу в размере до 20 тысяч долларов.

В декабре 2018 года лондонский международный аэропорт Гатвик закрывался из-за двух неопознанных беспилотников, появившихся ночью над аэродромом. В результате около десяти тысяч человек не смогли вылететь из аэропорта в назначенное время.

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