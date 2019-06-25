Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением

Мировой суд в Перми не нашел правонарушений в городской гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» во вторник, 25 июня.

Так, суд рассмотрел административные дела в отношении директора гимназии Татьяны Дьяковой и самого учреждения и не обнаружил признаков гендерной дискриминации и нарушения права на образование. Состава правонарушения не усмотрели как в действиях руководителя, так и в отношении самой гимназии.

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22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек. При этом Дьякова оправдала разные требования «гендерным принципом». По ее словам, мальчики менее прилежные в учебе.

После появления информации в СМИ прокуратура Пермского края инициировала проверку. Надзорный орган планировал запросить документы, фиксирующие требования к приему первоклассников. Прокуратура Дзержинского района Перми завела два административных дела в отношении городской гимназии и ее директора по части 1 и 3 статьи 5.57 КоАП России («Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций, в том числе должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение»).

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