Сбербанк облегчил переводы денег на карты

Сбербанк запустил для своих клиентов сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госбанка.

Перевод можно совершать по номеру телефона или карты, при этом средства поступают на дебетовый счет мгновенно.

За услугу взимается комиссия вне зависимости от региона — 3 процента от переведенной суммы, но не менее 390 рублей.

С 25 июня переводить деньги можно будет в веб-версии «Сбербанк Онлайн», позднее функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения.

В декабре прошлого года сообщалось, что из-за жалоб клиентов Сбербанк планирует запретить переводить деньги на кредитные карты по номеру телефона. Дебетовых карт эти изменения не коснутся.

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