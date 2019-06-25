Истощенная мать десятерых детей умерла в российском СИЗО

Мать десятерых детей Наталья Ильина, подозреваемая в покушении на мошенничество, умерла в СИЗО-1 Нижнего Новгорода. По мнению адвокатов и родственников женщины, это могло произойти из-за нечеловеческих условий в следственном изоляторе, пишет газета «Московский комсомолец».

Адвокат Александра Смирнова рассказала, что в сентябре 2018 года Ильину задержали по делу о мошенничестве в сфере недвижимости и отправили в воронежский СИЗО. Там она поселилась в четырехместной камере с холодильником и телевизором. Женщина старалась хорошо выглядеть, заботилась о сокамерницах и часто отдавала свои передачи 18-летней соседке.

В начале марта Ильину перевели в Нижний Новгород, где, по версии следствия, был совершен первый эпизод вменяемого ей преступления. Несмотря на возраст — 61 год, мужа-инвалида и десятерых детей-студентов, суд принял решение отправить ее под арест.

«Тут же начались проблемы с питанием. Мы не могли передать ей продукты, потому что в изоляторе ничего не принимали. В итоге она ела то, что давали. А это едой назвать сложно. В самой же камере были антисанитарные условия — тараканы, покрытые плесенью стены», — сказала Смирнова.

По ее словам, спустя некоторое время подозреваемая стала жаловаться на самочувствие и падать в обмороки, но руководство следственного изолятора отказывало больной в медицинской помощи.

В конце апреля состоялось заседание по продлению меры пресечения Ильиной в Нижегородском районном суде. Женщину туда доставили на матрасе — у нее не было сил ни стоять на ногах, ни даже говорить, добавила Смирнова. «Это был чистой воды сюрреализм: на полу лежит и бредит Ильина, помощник прокурора занят своим телефоном, а судья как ни в чем не бывало ведет заседание», — отметила она.

По требованию защитника, судья вызвала скорую помощь. Медики заподозрили у Ильиной пневмонию, но оставили ее в зале суда. Ближе к вечеру мера пресечения подозреваемой была продлена, ее поместили в автобус и вернули в изолятор.

Оттуда спустя несколько дней женщину отправили в психиатрическое отделение местной больницы, где она провела все майские праздники. По словам адвоката, придя к пенсионерке, она обнаружила на ее лице глубокие ссадины. «Дело в том, что моя подзащитная на всех допросах молчала. Ей неоднократно намекали, что устроят невыносимые условия, и она все равно заговорит», — добавила Смирнова.

В тот же вечер Ильина умерла. Причина ее смерти пока неизвестна, идет проверка. Адвокаты направили жалобы в прокуратуру, администрацию президента, Следственный комитет и уполномоченному по правам человека, чтобы привлечь виновных в случившемся к ответственности.

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