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В Германии подсчитали потери от санкций США против России

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Бизнес Германии потерял от санкций США в отношении России в общей сложности 1,1 миллиарда евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса Российско-Германской внешнеторговой палаты, в котором приняли участие почти 150 компаний.

По его данным, 75 опрошенных компаний произвели точную оценку своих потерь от антироссийских санкций США. Так, 1 процент компаний считают, что потеряли от ограничений до 500 миллионов евро, 2 процента — до 100 миллионов, 5 процентов — до 50 миллионов, 22 процента оценили потери в сумму до 10 миллионов, 28 процентов — в сумму до миллиона. Еще 41 процент компаний не связывают с санкциями каких-либо потерь или выгод.

При этом в организации отметили, что действующие ограничения и угроза их расширения не могут заставить немецкие компании отказаться от бизнеса в России. Свою деловую активность на российской территории не собираются снижать 63 процента опрошенных компаний, 29 процентов заявили, что, наоборот, собираются нарастить инвестиции. Ограничить активность хотят только 8 процентов опрошенных представителей бизнеса.

Согласно статистике германских властей, прямые инвестиции из ФРГ в Россию в 2018 году превысили три миллиарда евро. Этот показатель является рекордом последнего десятилетия.

Ранее в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай» говорилось, что экономические санкции США против третьих стран бьют прежде всего по компаниям Евросоюза. При этом основную угрозу для бизнеса представляют не первичные санкции, а так называемые вторичные ограничительные меры.

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