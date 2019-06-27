Фестиваль высокой северной кухни стартовал в Норильске

В Норильске проходит фестиваль гастрономического искусства «Север», в рамках которого горожане смогут по-новому взглянуть на северную кухню, попробовав необычные блюда из привычных ингредиентов, и посетить лекции и мастер-классы в кулинарными экспертами.

Официальный старт состоится 29 июня, после чего в течение двух дней будут проходить главные события. Однако первые мероприятия прошли уже 26 числа. Так, руководитель проектно-консалтинговой фирмы The Guests и куратор Школы сервиса Novikov School Жанна Прашкевич выступила перед сотрудниками норильских ресторанов с лекцией «Психология ресторанного сервиса и продаж». В тот же день начались двухдневные мастер-классы московского сомелье Сергея Попова, который преподаст урок по правильному выбору и хранению вина, а также чтению бутылочных этикеток.

27 июня шеф-повар направления Nordic Станислав Песоцкий расскажет, как по максимуму использовать местные продукты в готовке. 28 июня шеф-повара лучших российских ресторанов Константин Матвеев, Илья Кокотовский и Юрий Агузаров встанут во главе кухонь производственных столовых Надеждинского металлургического завода, Талнахской обогатительной фабрики и «Славянка» рудников «Октябрьский» и «Таймырский», чтобы накормить рабочих блюдами из оленины и других традиционных продуктов Севера.

Директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина в разговоре с ТАСС отметила, что одна из целей фестиваля — раскрыть новые стороны привычных для северян продуктов. «Благодаря приезжим поварам мы показываем новый взгляд на привычные продукты и показываем, как можно использовать их с точки зрения высокой кухни и новых интересных рецептов. Хочется, чтобы качество жизни здесь было современным, и новый взгляд поваров добавляет гордости за Норильск», — сказала она.

Первый гастрономический фестиваль прошел в городе в прошлом году. Его организаторами выступили Агентство развития Норильска при поддержке муниципалитета и компании «Норникель».

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