Названы условия содержания Мамаева в колонии

Адвокат Игорь Бушманов назвал условия содержания полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в колонии. Его слова приводит Sport24.

Бушманов рассказал, что в колонии предусмотрены длительные свидания с родственниками. Он отметил, что жена и дети смогут приехать к футболисту на три дня. «Это не как в СИЗО через стекло общаться, а лично в специальных комнатах по типу общежитий», — заявил адвокат.

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По словам Бушманова, во ФСИН уже определились с местом отбывания наказания, однако пока не предоставляют соответствующую информацию. Он добавил, что это делается в целях сохранения конспирации этапирования и безопасности.

13 июня Московский городской суд приговорил Мамаева к одному году пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, нападающего «Зенита» Александра Кокорина — к полутора годам. По словам Бушманова, футболистов должны этапировать в положительное место заключения, находящееся поблизости от Москвы.

Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

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