Определена судьба бывших российских мэров

Комитет гражданских инициатив (КГИ), основанный главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, проанализировал судьбу российских мэров с 2008 по 2019 год. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» обратили внимание на несколько главных тенденций: руководители городов часто становятся фигурантами уголовных дел, их уровень образование снижается, а женщины практически не представлены на этой должности.

Всего исследователи изучили судьбу 359 градоначальников в 109 крупнейших городах России, при этом 263 человека покинули свои посты к 2019 году. Отмечается, что чаще всего мэры становятся заместителями губернатора или министрами субъектов Федерации — такое повышение получили 21 процент бывших мэров.

Вторым наиболее вероятным вариантом развития событий оказалось уголовное преследование. 15 процентов бывших мэров (39 человек) стали фигурантами уголовных дел. Другими распространенными вариантами стали переход в бизнес (12 процентов), карьера на федеральном уровне (восемь процентов) и выход на пенсию (пять процентов).

Как отмечает один из авторов доклада Андрей Максимов, большое количество уголовных дел против бывших мэров — «следствие системной борьбы с коррупцией, проявление внутриэлитных конфликтов и давления на действующих градоначальников».

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