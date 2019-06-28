Приехавший в Россию за сексом британский футболист стал объектом насмешек

Футбольный клуб «Чертаново» в Twitter-аккаунте подшутил над футболистом английского «Шеффилда» Джейком Гарретом.

Гаррет в описании к профилю в Tinder по-русски написал, что он находится в Москве до 29 июня, и его интересует только секс. После этого «Чертаново» обыграло «Шеффилд» со счетом 7:0. «Надеемся, не разочаровали, Джейк», — написали в российской команде.

«Шеффилд» считается старейшим клубом в истории мирового футбола. Команда была основана в 1857 году. Англичане приехали в Россию, чтобы принять участие в четырех товарищеских матчах с местными командами. Они уже проиграли московскому «Торпедо» со счетом 0:5, «Чертаново» и петербургскому ФК «КФ» (1:2).

В последней встрече в России команда сыграет против клуба «Локомотив-Казанка». Матч состоится 29 июня.

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