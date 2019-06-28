Российских военных обвинили в сбоях GPS в аэропорту Тель-Авива

Россия может нести ответственность за сбои в работе системы GPS в районе аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Об этом сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что мешающие полетам множественные помехи фиксируются на протяжении последних трех недель. В управлении аэропортов Израиля добавили, что приняли меры для безопасности полетов.

Армия обороны Израиля предположила, что проблема может быть связана с применением Россией средств радиоэлектронной борьбы в Сирии или Средиземном море.

Российский посол отверг слухи о возможной причастности Москвы к инциденту.

О помехах в работе GPS-системы сообщалось несколько раз. Так, в начале января их заметили в норвежском регионе Финнмарк, который граничит с Мурманской областью России. Тогда об их причинах не сообщалось.

В ноябре 2018 года сбои фиксировали в Норвегии и Финляндии. Тогда норвежское Минобороны обвинило российских военных в создании помех для системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец»). Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля также заявлял, что работа системы GPS была нарушена специально, и предположил, что Россия имеет к этому отношение.

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