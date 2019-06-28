Россиянин с мачете сразился за парковку и попал на видео

Конфликт между вооруженным мачете жителем Санкт-Петербурга и охранниками городской парковки попал на видео. Ролик в пятницу, 28 июня, опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как мужчина угрожает холодным оружием секьюрити, преследуя его вдоль дороги. По данным канала, причиной драки послужила нехватка парковочных мест.
Пострадавший охранник госпитализирован, а нападавший задержан. Против него возбуждено уголовное дело.
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