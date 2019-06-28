Украинский футболист назвал причину перехода в российский клуб

Защитник Иван Ордец объяснил, почему решил перейти из донецкого «Шахтера» в московское «Динамо». Его слова приводит «Экспресс».

«Мой выбор — в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в "Динамо" любую политическую составляющую», — заявил футболист. По словам защитника, москвичи предложили ему стать частью нового амбициозного проекта.

Ордец отметил, что принял новый вызов в карьере, который поможет ему прогрессировать. «Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов», — подытожил он.

О переходе Ордеца в «Динамо» стало известно 19 июня. По информации Tribuna.com, защитник подписал контракт на три года, согласно которому он будет получать по одному миллиону евро за сезон.

Ордец выступал за «Шахтер» с 2009 года. Также защитник на правах аренды играл за «Ильичевец». За сборную Украины защитник провел 12 матчей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!