Переход украинского футболиста в российский клуб назвали позором

Украинские болельщики остались недовольны переходом защитника Ивана Ордеца в московское «Динамо». Негативные комментарии появились под постом футболиста в Instagram-аккаунте.

Ордец написал прощальный пост, в котором поблагодарил руководство «Шахтера» и болельщиков. «Без вашей поддержки не было бы наших побед! Таких как вы точно не найти!» — написал он. Украинец добавил, что теперь для него настало время покорять новые вершины.

Фанаты негативно отреагировали на информацию. «Деньги дороже, чем честь!» — написал один из них. «Позор, предатель. Очень большую ошибку совершишь, болелы не простят», — добавил другой. «Ты позор украинского футбола. Ты, Ванька, русская шлюха», — ответил на пост еще один юзер.

О переходе Ордеца в «Динамо» стало известно 19 июня. По информации Tribuna.com, защитник подписал контракт на три года, согласно которому он будет получать по одному миллиону евро за сезон.

Ордец выступал за «Шахтер» с 2009 года. Также защитник на правах аренды играл за «Ильичевец». За сборную Украины защитник провел 12 матчей.

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