«Ахмат» захотел взять Кокорина и Мамаева на перевоспитание

Грозненский «Ахмат» готов принять футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приговоренных к тюремному заключению за участие в двух драках в Москве в октябре прошлого года. Об этом в интервью «Чемпионат.com» заявил гендиректор чеченского клуба Ахмед Айдамиров.

«Можно сказать, что "Ахмат" — клуб, который может перевоспитать опальных футболистов. Кокорин и Мамаев, как и Глушаков, — наши молодые люди. Они ошиблись и ответят за это, но им надо дать возможность исправиться. Все совершают ошибки. Кто в молодости не дрался, не выпивал? У всех бывает, но не у всех проходит», — заявил Айдамиров.

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Он отметил, что футболисты наверняка сделают выводы из сложившейся ситуации. «Не надо втаптывать их в грязь, надо дать возможность дальше людям жить и развиваться. Что касается того, можно ли ждать Кокорина и Мамаева в «Ахмате», если они изъявят желание, как Глушаков, почему нет», — подытожил функционер.

Ранее 29 июня контракт с «Ахматом» подписал бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков. Полузащитник покинул красно-белых на фоне разногласий с болельщиками.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Осенью 2018 года футболисты стали инициаторами двух драк в центре столицы. Оба находились в СИЗО с октября.

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