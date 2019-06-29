Федерер пожелал вечного доминирования

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что хотел бы доминировать вечно. Слова спортсмена приводит Financial Times.

Федерер вспомнил, что ему пришлось привыкать к конкуренции с Рафаэлем Надалем, с которым они долгое время спорили за первую строчку мирового рейтинга. В то же время швейцарец признал, что невозможно находиться на вершине одному. Также он выразил благодарность своим соперникам за то, что они помогают ему становиться лучше.

25 июня Надаль пожаловался на организаторов Уимблдона-2019 из-за того, что при посеве участников он оказался на одну строчку ниже Федерера, несмотря на то, что в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) испанец обгоняет швейцарца.

Федерер 20 раз побеждал на турнирах серии «Большого шлема». Также ему принадлежит рекорд по времени нахождения на первом месте рейтинга ATP — 310 недель в сумме. Сейчас он занимает третью строчку в списке, вторым идет Надаль, а лидирует серб Новак Джокович.

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