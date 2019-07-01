Отказавшуюся выступать в России Катамадзе заподозрили в обмане

Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся выступать в России, в сентябре 2018 года получила гонорар за концерт, посвященный Дню города в Самаре. Деньги ей перечислили из местного бюджета, хотя сама Катамадзе заявляла, что никогда не участвовала в праздниках, финансируемых российскими властями. Об этом сообщает RT.

Концерт, приуроченный ко Дню города, был оплачен «Агентством социально значимых культурных и спортивных мероприятий», владельцем которого является администрация Самары. За организацию выступления Катамадзе и сопровождающего ее грузинского джазового ансамбля Insight поставщику услуги — петербургскому ООО «Рокфест» — перечислили 2,8 миллиона рублей. Отдельным траншем в 194 тысячи рублей был оплачен бытовой райдер певицы и музыкантов.

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Концерт грузинской артистки стал одной из самых дорогих закупок самарского «Агентства социально значимых культурных и спортивных мероприятий» с 2014 года.

Накануне, 30 июня, Нино Катамадзе в своем Facebook-аккаунте поддержала митингующих в Тбилиси и сообщила, что больше не будет выступать в России. «Я никогда не была предателем своей родины в своем сердце, я никогда не увлекалась русским языком, никогда не участвовала в финансируемом правительством концерте, ни в одной вечеринке по случаю дня рождения российского политика», — отметила она.

Продюсер Иосиф Пригожин удивился такому решению Катамадзе и призвал ее в таком случае сидеть у себя в Грузии. По его словам, артистку в России никто не обижал.

Массовые акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. Митинги были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в ходе которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Радикалы пытались захватить здание парламента, где находились российские представители. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек.

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