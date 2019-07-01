Панарин определился с будущим

Российский хоккеист Артемий Панарин станет игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает журналист Даррен Дрегер в своем Twitter-аккаунте.

По информации источника, Панарин подпишет контракт с командой. Последним клубом россиянина был «Коламбус Блю Джэкетс». 1 июля истек срок действия контракта хоккеиста с «Коламбусом», и форвард стал свободным агентом.

Ранее 1 июля сообщалось, что «Коламбус» готов предложить Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов. Он играл за команду на протяжении двух сезонов и ранее изъявлял желание покинуть ее. В НХЛ же россиянин играет с 2015 года. До «Коламбуса» он выступал за «Чикаго Блэкхоукс».

В январе компания High Bank Distillery пообещала Панарину пожизненный запас водки, если он останется в «Коламбусе». Хоккеист это предложение отверг.

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