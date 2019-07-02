Спорт
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Спартак М
Москва
Матч окончен
3:1
ЦСКА
Москва
Кубок Париматч Премьер • 2-й тур
Карен Хачанов
Матч окончен
7
8
:
6
6
6
:
4
4
:
6
7
:
5
Квон Сон У
Уимблдон (м)
Светлана Кузнецова
Сегодня
Начало в 13:00 (МСК)
Элисон Ван Эйтванк
Уимблдон (ж)
Мария Шарапова
Сегодня
Начало в 16:30 (МСК)
Полин Пармантье
Уимблдон (ж)
Бразилия
Завтра
Начало в 03:30 (МСК)
Аргентина
Кубок Америки • 1/2 финала
Последние новости
Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на вокзале
Возле древнейшей пирамиды нашли необычные тела и артефакты
Пятикратная чемпионка Уимблдона объяснила поражение от 15-летней американки
Россия передумала отменять визы для граждан Грузии
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Названы самые непопулярные категории съемщиков жилья
15-летняя американка выбила пятикратную чемпионку Уимблдона с турнира
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Новости партнеров

Менеджер Нурмагомедова высказался о конце карьеры бойца

Перейти в «Мою Ленту»
Хабиб Нурмагомедов

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов заявил, что его клиент закончит карьеру, когда захочет. Его слова приводит Sport24.

Магомедов сказал, что Нурмагомедов действительно желает уйти из спорта, одержав 30-ю победу в 30 поединках по правилам ММА. В то же время он признал, что если у спортсмена отпадет желание тренироваться и драться, то он завершит карьеру. «Тут все зависит от желания Хабиба», — подчеркнул менеджер.

На настоящий момент Нурмагомедов одержал 27 побед в 27 боях по правилам смешанных единоборств. В следующий раз он выйдет в октагон в сентябре, на турнире UFC 242 в Абу-Даби он встретится с американцем Дастином Порье.

Нурмагомедов — обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе. Успешную защиту титула он провел в октябре прошлого года, победив ирландца Конора Макгрегора.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сколько зарабатывает Хабиб и когда закончит драться. Менеджер Нурмагомедова — о контракте с UFC
Нурмагомедов вспомнил о желании «вырвать сердце» Макгрегору
Нурмагомедов раскрыл планы на бой со следующим соперником
Другие материалы рубрики
Спорт00:0429 июня

«Она достигла дна»

Эта австралийка выиграла золото Олимпиады. Но стала наркоманкой и преступницей
21:48 1 июля

Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ

08:4226 июня

Боксер получил смертельные угрозы из-за спарринга с Джошуа

22:31 1 июля

15-летняя американка выбила пятикратную чемпионку Уимблдона с турнира

Спорт00:2118 июня

«Не отпустишь мой палец — останешься без глаза!»

Боксер против садиста: этот бой опередил эпоху смешанных единоборств на 30 лет
19:27 1 июля

Панарин определился с будущим

20:46 1 июля

Остановивший бой из-за обилия крови в клетке рефери объяснился

16:39 1 июля

Тайсон Фьюри заставил журналистку выпить бутылку пива ради интервью

Спорт00:0526 июня

«Нейтрализовать противника, искалечить, если надо — убить»

В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывали офицеры КГБ
12:5326 июня

Бывший партнер Роналдиньо вспомнил о его пьяных тренировках

18:34 1 июля

«Зенит» решил избавиться от получавшего больше всех в России футболиста

14:35 1 июля

Фуркад организовал соревнования имени себя

Россия
«Ее просто под пулеметный огонь поставили»
Врачей обвинили в убийстве младенца ради статистики. Их коллеги отказываются в это верить
«Лабиринт, в котором царил хаос»
Черкизовский рынок закрыли 10 лет назад. Здесь открывали публичные дома и ели собак
Российских врачей обвинили в убийстве младенца
Следователи уверены: медики намеренно сделали ребенку смертельную инъекцию
Минздрав предложил проверять студентов на наркотики
«У нас дом уплыл. Вот в чем стоим, в том и стоим»
Как сильнейший паводок сносит дома россиян, рушит мосты и дороги
Взрыв на крыше пятиэтажки в российском городе попал на видео
Кадыров отреагировал на нападение на пост полиции в Чечне
Все материалы
Мир
«Создатель дал нам секс для размножения»
Племянница Мартина Лютера Кинга — о том, почему в США надо запретить аборты
Последствия небывалого града в Мексике показали на видео
Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
Российский флот проследит за учениями НАТО и Украины
В Иране отвели полчаса на уничтожение Израиля
Российские С-300 окончательно разместили в Сирии
«Мы не против кого‑то, а за себя»
Война в Сирии, предатель Скрипаль и поиск преемника: главное из интервью Путина FT
Все материалы
Бывший СССР
«Это не наши люди»
Как украинцы едут в Европу на заработки, но получают гроши и унижение
Требование Зеленского наказать Климкина назвали сведением счетов
Зеленский решил наказать Климкина из-за украинских моряков
В ответ глава МИД покинул пост и призвал сторонников объединяться
Грузия сменит посла на Украине
Зеленского попросили защитить СМИ от «российской оккупации»
Россия помешала планам Украины
Вакарчук объяснился за слова о российском Крыме
Все материалы
Экономика
Полный отрыв
Экономику России решили поставить на новые рельсы. Это обойдется в триллионы рублей
Нефтяников пообещали наказывать за дорогой бензин
Деньги бедных россиян поставят на учет
Власти помогут россиянам в важных жизненных ситуациях
В России появятся тысячи банкоматов с биометрией
Медведев раскрыл условия для улучшения жизни россиян
В России изменились правила ведения бизнеса
Все материалы
Силовые структуры
Зима близко
В самой северной тюрьме России сидят убийцы и террористы. Здесь холод и полярная ночь
«Я тебе колено прострелю, если будешь ругаться»
Курсанты ФСИН решили убить однокурсницу. На нее напали ради денег и подпольного бизнеса
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские СИЗО лишатся беременных и инвалидов
При нападении на полицейских в Чечне погиб силовик из Сибири
«Неприкасаемого» банкира допросят по делу Захарченко
Заместители главы Росгвардии решили уволиться после проверок
Все материалы
Наука и техника
«Битва с невежеством не прекратится никогда»
Соавтор теории струн о боге, людских пороках и печальном будущем человечества
Под ногами
В США нашли огромные запасы пресной воды. Это решит важнейшую проблему человечества
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
В России отказались от «энергоносца»
Цена Falcon 9 упала
F-22 получат противороссийскую ракету
В США пообещали России проблемы с армией
Все материалы
Спорт
Титаны в трико
 
Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ
15-летняя американка выбила пятикратную чемпионку Уимблдона с турнира
Панарин определился с будущим
Остановивший бой из-за обилия крови в клетке рефери объяснился
Тайсон Фьюри заставил журналистку выпить бутылку пива ради интервью
«Зенит» решил избавиться от получавшего больше всех в России футболиста
Все материалы
Культура
Странные дела, жара, июль
Лесбийская тюрьма, убийство Николая II и дворецкий Бэтмена — главные сериалы месяца
«Любое творчество недалеко от саморазрушения»
Лидер The Retuses о Есенине, страхах и депрессии
Александр Барыкин«На память обо мне возьми вот эти скромные цветы»
Пугачева была у него на подпевках. После внезапной смерти о нем быстро забыли
Вахтанг Кикабидзе поддержал отказавшуюся от выступлений в России Нино Катамадзе
Отказавшуюся выступать в России Катамадзе заподозрили в обмане
Дробыш посоветовал Катамадзе написать песню о своих политических взглядах
Тина Тернер раскрыла причину самоубийства сына
Все материалы
Интернет и СМИ
«Все он гонит, он — шоумен»
Переживший кому Алибасов пустился во все тяжкие. На телевидении из него сделали посмешище
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Позор вам всем, слабые людишки»
Известный блогер назвался антихристом и покончил с собой. Его свел с ума YouTube
Западные и российские СМИ выпустили расследование Ивана Голунова
Девушка показала верный способ быстро выучить любой предмет
Термокружка Путина стала хитом в Китае
Игра для Android украла личные данные десятков тысяч пользователей
Все материалы
Ценности
Корабли для оргий и налог с проституток
Как жил самый беспощадный император Древнего Рима Калигула
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Нижнее белье Ким Кардашьян взволновало политиков
Селин Дион вышла на публику в разных туфлях
Женщина неправильно надела купальник и пожаловалась бренду на оголенное тело
Ким Кардашьян подчинилась желанию возмущенных ее бельем японцев
Все материалы
Путешествия
«Летальные случаи — не редкость»
Как россиянин добрался на деревянном велосипеде до ЮАР и преодолел себя
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
Взрыв колеса пассажирского самолета привел к аварийной посадке
Пробитое шасси самолета привело к экстренной посадке и эвакуации пассажиров
Российские отели обязали быть честными
В Шереметьево объяснились за огромные очереди
Все материалы
Из жизни
«Австрия — это улучшенная версия СССР»
История москвички, перебравшейся в Вену
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Рэд Джолли в средней школеЗа стеклянной стеной
Девочка росла изгоем из-за загадочной болезни. Она не могла говорить за пределами дома
Женщина получила от мужа почку в подарок
Женщина рассказала про собственную смерть и попала за решетку
Врачи удалили изо рта пациентки забытый пять лет назад инструмент
Мидии сварились в собственных раковинах из-за аномальной жары
Все материалы
Что купить за три миллиона?
Дерзкий спортседан, комфортный «членовоз» или большой кроссовер?
Мотоцикл, сломавший ход времени
Ностальгия в розницу: перерождение легендарного BMW R7
Тест обновленной Mazda CX-9
Морожная швежесть: тестируем в Заполярье самую большую Мазду
Лучшее автомобильное видео июня
Шварценеггер с усами, дрифт на переднем приводе и Гарольд, скрывающий боль: самые интересные ролики
Chevrolet Niva стала динамичнее
У Mazda3 японской и мексиканской сборки отваливаются колеса
Aurus выпустит вертолет
Все материалы
Дом
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
Названы самые непопулярные категории съемщиков жилья
Торг на московском рынке жилья сочли неуместным
Средний доход российского ипотечника оценили в 40 тысяч рублей
В России подорожали услуги ЖКХ
Все материалы