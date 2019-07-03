Дерипаска рассказал о потраченных на спасение агента ФБР 20 миллионах долларов

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что с 2009 по 2011 год потратил более 20 миллионов долларов на освобождение отставного агента ФБР Роберта Левинсона из плена в Иране. Об этом он рассказал в интервью на Youtube-канале The Hill.

По словам Дерипаски, с просьбой об освобождении к нему обратился бывший замглавы ФБР Эндрю Маккейб. Сделка почти состоялась, однако некий «эксперт по русским» в госдепартаменте США сказал, что американская сторона не хочет «быть чем-то обязана» бизнесмену. Дерипаска отметил, что никогда не ждал ответной благодарности.

Бизнесмен также выразил мнение, что Роберт Левинсон вряд ли остался в живых, так как в этом случае он мог бы вернуться домой еще в 2016 году после заключения ядерной сделки США и Ирана.

Ранее Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. По его словам, одним из обвинений ФБР было наличие у него дипломатического паспорта.

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