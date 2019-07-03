Россия ответила президенту Грузии на слова о врагах

Угроз для российских туристов в Грузии пока нет. Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, передает РИА Новости.

По его словам, опасности сейчас не существует, но она может возникнуть в любой момент из-за различных призывов. «Безответственных заявлений звучит очень много, в этой атмосфере государство должно брать на себя инициативу и делать все, чтобы не пострадали люди, наши граждане», — указал замминистра.

Карасин также прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что Россия — враг. По его мнению, подобный «взрыв» не пошел на пользу отношениям, да и глава государства в принципе не должен позволять себе подобные высказывания. «Надо бережно относиться к этому и выбирать выражения», — отметил дипломат.

Материалы по теме Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию Российских туристов вывезут из страны из-за угрозы безопасности

Кроме того, замглавы МИД рассказал о возможных сроках снятия ограничений по авиаперевозкам. Он отметил, что Москва не ставит никому никаких условий, и назвал этот вопрос творческим. «Если нормализуется обстановка, если все будет более предсказуемо, мягко и интеллигентно, по-добрососедски», — пояснил он.

Ранее Карасин рассказал, что Россия была готова отменить въездные визы для граждан Грузии, однако отложила это решение из-за волны антироссийских протестов в Тбилиси.

С 8 июля в соответствии с указом президента России Владимира Путина прекратится прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Решение о запрете полетов было принято в связи с многотысячными акциями протеста в Тбилиси, которые начались 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!