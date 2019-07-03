Спасение животных в затопленной Иркутской области сняли на видео

Сотрудники питомника К-9 в Иркутской области организовали спасение животных в затопленном городе Тулун. Активисты сняли свою работу на видео и выложили в Instagram.

«В зоне затопления оказались безнадзорные животные и домашние собаки, которые сидели на цепях. Стихийное бедствие подкралось так быстро, что многие хозяева просто физически не смогли высвободить животных», — говорится в одном из постов питомника.

Зоозащитники отметили, что за несколько дней помогли очень многим животным. Некоторых отправили в питомник и на передержку в другие центры для зверей, других забрали их же хозяева вскоре после спасения.