Военный самолет случайно «разбомбил» Флориду

Пилот штурмовика A-10C Thunderbolt II Военно-воздушных сил США случайно сбросил муляжи трех бомб, когда совершал обычный тренировочный полет над Флоридой. Об этом сообщает Task and Purpose.

Сообщается, что самолет приписан к 23-й истребительной группе и вылетел с авиабазы Муди в штате Джорджия. Непреднамеренный сброс произошел после столкновения с птицей. Где точно упали снаряды, неизвестно. Военные отметили, что это произошло где-то в районе населенного пункта Савани Спрингс.

Сброшены были BDU-33. Их масса 11,4 килограмма, длина — почти шесть метров, диаметр — около метра. Они похожи на реальные бомбы M1a-82 массой в 226,8 килограмма. Отмечается, что BDU-33 — муляжи, однако в них все равно имеется небольшой пиротехнический заряд, поэтому в случае обнаружения снаряда дотрагиваться до него нельзя.

В ВВС сообщили, что инцидент расследуется, при этом о материальном ущербе или травмах не сообщалось. «Птица, вероятно, с этим не согласится», — пошутили авторы материала.

В 2018 году военный вертолет случайно уронил полный боеприпасов ящик на начальную школу в Техасе. Тогда в здании пробило крышу, учебное заведение оказалось частично обесточено.

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