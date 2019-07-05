В России появится фонд социальных инициатив

«Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) организует фонд социальных инициатив «Добро в действии», который займется поддержкой общественных проектов, в том числе представленных молодежью. Об этом сообщила руководитель проектного офиса МГЕР Юлия Перегудова на политической конференции «Единой России», передает ТАСС.

Отмечается, что членами объединения станут представители добровольческих и молодежных формирований, некоммерческих организацией и молодые политики. Особое внимание они обратят на проекты, касающиеся острых социальных проблем, а также будут реагировать на запросы в соцсетях, СМИ и по прямой линии.

По словам собеседницы агентства, фонд станет полноценным инструментом для реализации идей активных жителей страны. «У людей в регионах сегодня сформировался запрос на конкретные дела, на то, чтобы жизнь вокруг них становилась лучше», — отметила она.

Перегудова подчеркнула, что организация поможет авторам проектов привлечь внимание представителей власти, партнеров и спонсоров. Также желающие смогут стать членами команды волонтеров и усовершенствовать свои навыки социальной работы.

Политическая конференция «Единой России» ежегодно проводится в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии. Как правило, в ней принимают участие около 450 человек: секретари региональных отделений, представители министерств и ведомств, региональных некоммерческих организаций, политологи. Пленарное заседание проводит премьер-министр, лидер партии Дмитрий Медведев.

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