В Госдуме дали совет угрожавшему российскому футбольному клубу украинцу

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался об угрозах украинского полузащитника венгерского «Халадаша» Юрия Габовды в адрес «Краснодара-2». Его слова приводит РИА Новости.

Свищев похвалил руководство венгерского клуба, которое, несмотря на оправдания Габовды, отстранило украинца от участия в матче из-за угроз в адрес футболистов российской команды. «Может, ему не футболом заниматься, а попробовать себя в единоборствах?» — дал совет депутат.

4 июля полузащитник «Халадаша» выложил пост в Instagram, в котором высказался по поводу предстоявшего матча с «Краснодаром-2».«Как минимум одна москальская рожа ляжет. Красная карточка коэффициент 1,01», — написал он. Позднее пост был удален. Украинец в оправдание сказал, что его аккаунт был взломан. Встреча между командами пройдет 5 июля.

30-летний Габовда выступает за «Халадаш» с 2018 года. Также он известен по выступлениям за минское «Динамо» и ряд украинских клубов.

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