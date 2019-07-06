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ПСЖ подписал Булку

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Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» подписал контракт с польским вратарем Марцином Булкой. Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение с 19-летним голкипером рассчитано на два года. Булка перешел в парижскую команду на правах свободного агента. Футболист будет выступать под 30-м номером.

Поляк начинал карьеру в плоцкой «Висле». В 2016 году он перешел в лондонский «Челси». Вратарь выступал за юношескую команду лондонцев. За свою карьеру Булка провел 31 матч, пропустил 42 мяча и восемь раз отстоял на ноль.

5 июня ПСЖ объявил об уходе из клуба 41-летнего вратаря Джанлуиджи Буффона. Футболист выступал за парижскую команду один сезон.

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