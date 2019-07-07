Участников чемпионского боя UFC увезли с арены на инвалидных колясках

@espnmma / Twitter

Бойцы смешанного стиля (ММА) Джон Джонс и Тиаго Сантос, встречавшиеся в главном бою турнира UFC 239, покинули арену на инвалидных колясках. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ESPN MMA.

Бойцы получили повреждения ног, из-за чего могли передвигаться только в колясках. На кону стоял титул чемпиона в полутяжелом весе. Поединок продлился все пять раундов, победу раздельным решением судей одержал Джонс (47:48, 48:47, 48:47).

Эта победа стала для Джонса 25-й в профессиональной карьере при единственном поражении. Сантос потерпел седьмое поражение при 21 победе.

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