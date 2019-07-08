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Украинский суд спас выборы в Верховную Раду от срыва

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Владимир Зеленский

Верховный суд Украины рассмотрел вопрос о проведении новой жеребьевки для определения очередности нахождения партий в бюллетенях на выборах в Верховную Раду. Об этом пишет издание «Страна.ua». Заседание проходило в воскресенье, 7 июля. По его итогам суд постановил отменить решение о новой жеребьевке и не проводить ее.

Ранее в ЦИК заявили, что если суд примет решение о проведении повторной жеребьевки, то выборы в Верховную Раду будут сорваны. Это объяснялось тем, что часть бюллетеней уже была напечатана, а в случае необходимости печати новых, сделать это и доставить их до мест проведения голосования в ЦИК бы не успели. Об угрозе срыва выборов из-за новой жеребьевки говорил также и председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Он назвал эту идею «технологией», которая направлена на срыв самих выборов.

Провести новую жеребьевку потребовала Аграрная партия Украины — там считают, что ЦИК не имел права давать партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» первое место с конца списка, не проводя при этом жеребьевку. Суд удовлетворил эту просьбу. Первоначально жеребьевка прошла 26 июня.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. В них будут участвовать 22 партии с учетом партии Саакашвили, которую допустили в последний момент. Решение о проведении выборов было принято после того, как президент Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к нему со стороны граждан.

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