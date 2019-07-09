Арестованных сотрудников ФСБ проверят на причастность к другим преступлениям

Сотрудников ФСБ, которые были арестованы по подозрению в хищении более 100 миллионов рублей, проверят на причастность к другим преступлениям. Об этом источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».

По информации источника, силовики участвовали в обысках по ряду резонансных дел, во время которых часть конфискуемых денег исчезала. Возможно, задержанные причастны к этому, однако на данный момент обвинений им не предъявлено, добавил он.

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Помимо этого, арестованные могли быть «неформальной службой безопасности» бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который обвиняется в участии в преступном сообществе, занимавшемся выводом средств за рубеж по «молдавской схеме», заявил другой источник.

5 июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). По делу проверяются еще около 10 офицеров центрального аппарата ведомства.

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