Российский бизнесмен распознал в краболове агента ФСБ и сел на три года

Двоих бизнесменов во Владивостоке осудили за то, что они раскрыли агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, который действовал на их рыболовецкой шхуне. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, в 2016 году Денис Решмет — владелец краболовного судна «Шумшу-107» — решил отправить его на браконьерский промысел в Берингово море. Для контроля за экипажем, который не должен был выдать себя пограничникам ФСБ, Решмет пригласил на судно бывшего сотрудника спецслужбы Андрея Улезько.

После рейса Улезько заподозрил в сотрудничестве с правоохранительными органами одного из членов команды судна, фамилия которого не называется. Когда судно пришло в южнокорейский порт Пусан, Решмет и Улезько, по данным следствия, вынудили потерпевшего признаться в конфиденциальном сотрудничестве с органами ФСБ.

При этом они, «угрожая [потерпевшему] физической расправой, подавили [его] волю к сопротивлению». После этого фигуранты дела высадили предполагаемого агента на берег, а аудиозапись с его признанием 26 декабря 2016 года Решмет направил в пограничное управление ФСБ по Приморскому краю.

К записи Решмет приложил заявление о возможном разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Вероятно, таким образом бизнесмен надеялся, что его и Улезько избавят от провалившегося агента, но вышло иначе. В июле 2017 года против них возбудили уголовное дело по статье 283.1 («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну») УК РФ.

В августе того же 2017 года Решмет и Улезько были арестованы судом и помещены в СИЗО-1 Владивостока. 8 июля Приморский краевой суд приговорил обоих фигурантов дела к трем годам колонии общего режима. Сами осужденные считают, что потерпевший снабжал информацией не ФСБ России, а их конкурентов по ловле крабов. Защита Решмета и Улезько намерена обжаловать приговор.

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