Кремль дал прогноз по авиасообщению с Грузией

Возобновлять авиасообщения между Россией и Грузией пока преждевременно, опасность для россиян там остается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 10 июля.

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что рано или поздно авиасообщение возобновится. «Когда малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений, исчезнет, будет время для принятия таких решений», — добавил он.

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Ранее в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИД РФ сообщила о возможном восстановлении авиасообщения. По данным издания,

Москву удовлетворила реакция грузинских властей на нецензурные высказывания журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина. Президент Грузии осудила выходку телеведущего, и призвала Москву не реагировать на провокации.

Запрет на прямое авиасообщение с Грузией вступил в силу 8 июля. Соответствующий указ российский лидер подписал в июне после волны антироссийских протестов в Тбилиси. Демонстрации начались после того, как депутат Госдумы занял кресло спикера грузинского парламента во время официального мероприятия.

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