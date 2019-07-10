Названо отличие С-350 от С-400

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» превосходит, особенно после принятия на вооружение ракеты 40Н6, С-350 «Витязь» по дальности поражения целей, однако уступает ему уступает по боекомплекту и подвижности, пишет «Военно-промышленный курьер».

Газета задается вопросом о целесообразности принятия на службу С-350 «Витязь», если в в настоящее время в Вооруженных силах России идет интенсивное замещение С-300 «Фаворит» на С-400 «Триумф», а сочетание С-400 «Триумф» и зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» «обеспечивает поражение целей на дальности от 400 километров до нескольких сот метров».

Ответ издание предлагает искать, обращая внимание на боевое соединение, которое первым начнет получать С-350 «Витязь» — 24-ю мобильную зенитную ракетную бригаду. «Ее задача — защищать объекты на территории нескольких субъектов Российской Федерации, в частности Красноярского края и Хакасии. По тревоге дивизионы бригады выдвигаются в заданные районы и начинают их прикрывать. При огромной площади Западной и Восточной Сибири не все можно защитить современными С-400», — пишет «Военно-промышленный курьер».

В газете уверены, что С-350 «Витязь» за счет шасси на базе тягачей «Вощина» могут легко двигаться по бездорожью. «Поэтому отследить и просчитать их перемещение для противника будет весьма сложно», — отмечает издание.

В «Военно-промышленном курьере» обращают внимание на то, что создаваемая российская система противовоздушной обороны (ПВО) «не имеет четкого эшелонирования, как часто пытаются указать эксперты», а «будет максимально гибкой и заточенной под оперативную обстановку».

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В мае издание Defence Blog, ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщило, что военное ведомство ищет более совершенную и экономически эффективную систему, которая бы заменила «проблемный» «Панцирь-С1».

В апреле заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил о начале производства С-350 «Витязь».

ЗРК С-350 «Витязь» оснащается двумя типами ракет. 9М100 предназначена для поражения аэродинамических и баллистических объектов на расстоянии около 120 километров, движущихся со скоростью до 4,8 километра в секунду. 9М96 способна перехватывать на скорости до километра в секунду низколетящие цели, например, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и барражирующие боевые блоки, удаленные от ЗРК на расстояние до 15 километров.

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