Названа вероятная причина гибели 20-летней российской гандболистки

Вероятной причиной гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой стало утопление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя польской прокуратуры.

Отмечается, что следствие рассматривает и другие варианты развития событий. «Могло произойти что-то другое. Поэтому мы проверяем все детали этого дела более широко: опрашиваем свидетелей и анализируем место происшествия», — заявили в прокуратуре.

О смерти Королевой стало известно 8 июля. Тело гандболистки было обнаружено в водоеме рядом с игровой площадкой. По информации Eurosport, спортсменка прыгнула с пирса в запрещенном для этого месте. Прокуратура Польши возбудила уголовное дело по статье «Непредумышленное убийство».

Спортсменка выступала за сборную России и клуб «Ставрополье» на позиции левого крайнего. Она занималась гандболом с 15 лет.

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