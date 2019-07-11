Прожиточный минимум в России предложили увеличить

Министерство труда предложило повысить прожиточный минимум на четыре процента. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, передает РИА Новости.

Сообщается, что повышение выплат будет зависеть от социально-демографического статуса. Необходимость такого решения в Минтруда обосновали ростом цен на продукты.

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«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля», — сказано в документе.

1 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев раскрыл условия для улучшения жизни россиян. Он подчеркнул, что для повышения уровня жизни россиян необходимо создавать новые качественные рабочие места, больше возможностей для получения образования и старта собственного бизнеса. Все эти меры, по его словам, должны привести к тому, что к 2024 году число россиян с доходами ниже прожиточного минимума должно сократиться в два раза.

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